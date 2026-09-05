Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları

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Türkiye'nin farklı illerinde yürütülecek enerji ve altyapı projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Kamulaştırma işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrik iletim hatları ve trafo merkezi için kamulaştırma

Kararlar, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nün 400/154 kV Yeşilhisar TM İrtibat Hatları, 380 kV Altınkaya-Sinop Enerji İletim Hattı ve 154 kV Çekerek Havza-Turhal Enerji İletim Hattı projelerini kapsıyor.

Bu projeler için belirlenen taşınmazlarda direklerin yerleştirileceği alanlar mülkiyet şeklinde acele kamulaştırılacak. İletken salınım gabarisinde kalan alanlarda ise irtifak hakkı kurulacak.

Ayrıca 154 kV Nizip OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi ile Çekerek Havza-Turhal hattı kapsamındaki taşınmazların TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Trakya'daki petrol ve doğal gaz projesi de kapsamda

Bir diğer karar, Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi için alındı. Projenin ruhsat alanlarında yürütülecek arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılacak bazı taşınmazları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) acele kamulaştıracak.

Bu alanlarda lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri yapılması amaçlanıyor. Kamulaştırma işlemleri, mülkiyet şeklinde veya daimi ya da geçici irtifak hakkı kurularak gerçekleştirilecek.