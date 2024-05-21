Resmi Gazete'de yayımlandı: Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti
Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye turistik seyahatlerinde vize uygulanmayacak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Romanya vatandaşlarının Türkiye turistik amaçlı ziyaretlerinde vize uygulamasında muafiyet sağlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize uygulanmayacak.