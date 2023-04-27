Resul Kurt açıkladı! Her evden bir kişi istihdam edilecek

14 Mayıs seçimlerine günler kala partiler de çalışmalarını yoğunlaştırdı. AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Resul Kurt seçim çalışmalarını devam ettiriyor. Adıyaman’da gezmedik ilçe ve köy bırakmayan Kurt vatandaşların ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor.

Seçim çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Kurt, ‘’Adıyaman'ın yeniden huzurun başkenti olması, deprem yaralarının sarılarak güçlü bir kent ekonomisinin olabilmesi, turizm, sanayi ve tarımsal üretimin kente kazandıracağı dinamizmle istihdam ve ekonomik canlılık sağlanacak. Önemli yatırımlar ilimize çekilecek’’ dedi.

Ak Parti’nin ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğini söyleyen Kurt; ‘’Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yıpranma hakkı da verilerek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmeleri sağlanacak’’ açıklamasında bulundu. Kurt ayrıca her evden bir kişinin de istihdam edileceğini bildirdi.

İşte Resul Kurt’un açıklamaları:

14 Mayıs seçimleri hem Cumhurbaşkanımızın ‘dünya beşten büyüktür’ şeklinde özetlediği misyonun devamlılığı, hem milli ve yerli savunma sanayi yatırımlarının güvenle devamı, doğalgaz ve petrol gibi doğal kaynakların etkin şekilde ekonomiye kazandırılması ve en önemlisi de deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması ve vatandaşımızın ekonomik refahının sağlanması, kamu hizmetlerinin devamlılığı bakımından önemlidir.

Bu seçimde sadece Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, aynı zamanda Türkiye'nin onurlu ve milli politikasının mı devam edeceği; yoksa millet ittifakının seçim kampanyasını yürüten emperyalizmin kuklası mı olacağına karar vereceği bir seçim olacak. Cumhurbaşkanımızı güçlü şekilde destekleyerek hem yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz hem de Gazi Meclisimizde en güçlü şekilde büyük bir çoğunlukla temsil edeceğiz.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz

Ak Parti evlerin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getirecektir. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yıpranma hakkı da verilerek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmeleri sağlanacak.

Her evde bir kişi istihdam edilecek

Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi verilecek. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılması temin edilecek. İstihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını devlet karşılayacak.

Adıyaman’a önemli yatırımlar çekilecek

Adıyaman'ın yeniden huzurun başkenti olması, deprem yaralarının sarılarak güçlü bir kent ekonomisinin olabilmesi, turizm, sanayi ve tarımsal üretimin kente kazandıracağı dinamizmle istihdam ve ekonomik canlılık sağlanacak. Önemli yatırımlar ilimize çekilecek.

Muhalefet partileri vatandaştan yüz bulamıyor

Adıyaman’da umudunu depremin toplumsal etkisine bağlayan, sahada hiçbir karşılığı ve varlığı olmayan, hiçbir somut projesi veya becerisi olmayan muhalefet partileri sahaya çıkamıyor, vatandaştan yüz bulamıyor.

Biz Ak Parti olarak sahadayız

Bugün Adıyaman’da çağrı merkezi muhalefeti yapmaya çalışan, birkaç yeri telefonla arayıp destek isteyen bir muhalefet var. Biz ise Ak Parti olarak sahadayız. Hem 14 Mayıs’ta milletimizden destek ve oy isteyen milletvekili adaylarımız, hem mevcut milletvekillerimiz, hem de İl Başkanı ve tüm il-ilçe teşkilatımız, belediye başkanlarımız sahada, vatandaşlarımıza hizmet etme gayretinde.

Adıyaman’da her yerde Ak Partili belediyelerin hizmetleri var

Muhalefetin beceriksizliği bugün paçalarından daha fazla akmaktadır. Adıyaman’da her yerde Ak Partili belediyelerin hizmetleri var. Bugün İstanbul Büyükşehir veya Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi Büyükşehir belediyelerinin sahada hiçbir hizmeti yok.

Yeşil Sol Parti adayını sokakta tanıyan yok

Yeşil Sol Parti adayını sokakta tanıyan olmadığı gibi, kendi tabanında da tanıyan hiç kimse yok. Kaldı ki Yeşil Sol Adıyaman’da karşımıza çıkaracak aday bulamadığı için Tokat’tan ithal adaylarla seçime giriyor.

CHP’nin Adıyaman’dan milletvekili seçtirme şansı kalmadı

Bu şahıs milletvekili seçilebilirse Adıyaman’a ne verecek, bir daha Adıyaman’a uğramayacak. Terör örgütü PKK’nın talimatları doğrultusunda huzurun başkenti Adıyaman’ımızı terör batağına çekme derdinde olacak. Şu an CHP’nin Adıyaman’dan milletvekili seçtirme şansı kalmadı.

Hep birlikte Ak Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmalıyız

CHP’ye verilen her oy Yeşil Sol partisine gidecek ve Adıyaman’ın terör batağına saplanmasını isteyenlerin ekmeğine yağ sürecektir. Adıyaman’ın tekrar ayağa kalkması için hep birlikte Ak Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmalıyız.