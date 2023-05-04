Resul Kurt'tan Kılıçdaroğlu'na enflasyon tepkisi

14 Mayıs seçimlerine 2 haftadan az bir süre kaldı. AK Parti Adıyaman 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Resul Kurt gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Haber7'ye açıklamalarda bulunun Kurt hedeflerinin Adıyaman'da 5 milletvekili ile AK Parti'den TBMM'ye girmek olduğunu belirtti. Resul Kurt, vatandaşlara seslenerek "Siyasi görüşünüz farklı bile olsa bu seçimde Erdoğan'a, AK Parti'ye oy vermek zorundayız" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 'Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz' sözüne yönelik ise "Biz 7-8 yıl enflasyonu tek haneye indirdik, alkışlamak yerine gezi olaylarını başlattınız" diyerek sert tepki gösterdi.

Resul Kurt: Hedefimiz 5 milletvekilimizle Meclise girmek

Öncelikli hedeflerinin Adıyaman'da AK Parti'den 5 milletvekili ile tam kadro meclise girmek olduğunu söyleyen Kurt, "Şu an bizim hedefimiz milletvekili seçimlerini 5-0 almak. Adıyaman tarihinde 5 milletvekilinin 5’ini de almaya hiç bu kadar yakın olmadık. Bizim hedefimiz ve amacımız 5 milletvekilimizin 5’iyle de meclise gitmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adıyaman’ımızı en güçlü şekilde temsil etmek. Adıyaman’ımızı en hızlı şekilde kalkındırıp, ayağa kaldırmak. Bir partinin milletvekili adayı Adıyamanlı değil. Dışarıdan gelmiş Tokatlı bir kardeşimiz. Bir daha da 5 yıl sonra gelecek.

Türkiye’yi ‘Türkiye Yüzyılına’ hazırlıyoruz

Adıyaman’da da durmuyor. Bir iki gün röportajını yapmış geri dönmüş. Seçim bittikten sonra da bir daha 5 yıl Adıyaman’a uğramayacak. Bunun Adıyaman’a verecek katkı yok. Başka bir arkadaşımız 5 yıl milletvekilliği yapmış, geçen dönem Adıyaman’a bir tane çivi çakmamış. Şimdi biz 5 milletvekili olarak gittiğimiz zaman meclise, her birimiz bir ucundan tutsak Adıyaman’ı ayağa kaldırırız. Onun için bizim Adıyaman’dan 5 milletvekili AK Parti’den Ankara’ya gitmek zorunda. Siyasi görüşünüz farklı bile olsa bu seçimde Erdoğan’a, AK Parti’ye oy vermek zorundayız. Neden? Çünkü Türkiye’yi ‘Türkiye Yüzyılına’ hazırlıyoruz." dedi.

"Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek"

AK Parti'nin Adıyaman'da büyük hizmetler yapacağını belirten AK Parti Adıyaman 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Resul Kurt, "Türkiye Yüzyılı demek, kalkınma demek. İnsanlarımızın refah seviyesinin daha da artması demek. Asgari ücreti 100 dolardan almışız bugün 400 dolara çıkmış. Demek ki insanımızın alım gücü 4 kat artmış. Ben hep şunu söylüyorum ‘Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek.

Adıyaman bir, iki ay önceye göre daha hareketli

AK Parti Adıyaman’a büyük hizmetler yapacak. Adıyaman kazanacak, Türkiye kazanacak.’ Adıyaman bir, iki ay önceye göre daha hareketli ve canlı. Adıyaman’dan diğer illere giden hemşehrilerimiz de yavaş yavaş dönmeye başladı. Adıyaman’da bir çadır problemi yok. Daha çok konteyner talebi var. Kanalizasyon, su sistemi, elektrik, yol, altyapı, parke taşları…Bunların hepsini kim yapıyor? Hükümetimiz yapıyor, AK Parti yapıyor. Bunu görüyor vatandaşlarımız." şeklinde konuştu.

"CHP'li belediyelerin konteynerlerinde insanların barınma şansı yok"

Deprem bölgesinde CHP'li belediyelerin kurdukları çadırların insani bir yanı olmadı diyen Kurt, "Bazı CHP’li belediyeler konteyner bırakmış. Bakıyorsunuz ki gerçekten orada insanların barınma şansı yok. Konteyner değil çünkü. Yük konteynerini bir pencere kesmiş kendine göre, bir cam takmış. Ya bu Adıyaman’ın 40-45 derece sıcağında insanları demir konteynerin içerisinde nasıl barındıracaksınız? Klima, elektrik, su, kanalizasyon… Hiçbir altyapısı yok. Tıkış tıkış. Bunun fotoğrafı var elimizde. Bunun hiçbir insani yanı yok. İşte CHP’nin insanımıza layık gördüğü budur. Bir, iki ay önce baktığımız zaman bazı sanatçılar vardı ‘Çadır yok, çadır’ diyen.

Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti

Dünyanın hiçbir ülkesinde 3, 4 milyon çadır stoku olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ama devletimiz ne yapmıştır? Bütün imkanlarını seferber etmiştir. Yurt dışında çadır üreticilerinin tamamının elindeki üretim kapasiteleri satın alınmıştır. Ama takdir edersiniz ki bütün deprem bölgesi 11 ili, 13 buçuk milyon insanı etkilemiştir. Bir anda bu yaraların sarılması, herkese konteyner verilmesi dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Ama bakın aradan 1 ay geçmiş biz hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın hepsine bu konteyneri sağladık. Çadır isteyenlerin de tamamına çadır imkanı sunulmuştur." diyerek konuştu.

"Vatandaş soğanla, patatesle oyumuzu satmayız diyor"

"Özellikle kırsal kesimlerde kış şartları yoğun geçer. Dağ köylerimiz; Çelikhan köylerinde, Adıyaman merkez dağ köylerinde 2, 3 metre kar olan bölgelerimiz var. Buraları kış gelmeden bitirmeyi hedefliyoruz. Benim en büyük hedefim Adıyaman’daki kardeşlerimizi kış gelmeden evlerine sokabilmek. Vatandaş, ‘Soğanla, patatesle biz oyumuzu satmayız. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hiç merak etmeyin.’ diyor."

"1'inci sıradan aday gösterilmem CHP ve HDP'nin kimyasını bozdu"

Kurt, "Bir kere benim Cumhurbaşkanımız tarafından Adıyaman’da 1. Sıradan aday gösterilmem hem CHP’de hem de HDP’de büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdi. Her iki partinin de dengeleri ve kimyaları bozuldu. Halkımız her şeyin farkında. Turizm; bakın 40, 50 yıl önce gelen turist Adıyaman’a gelmiyor. Neden? Çünkü terör örgütü PKK, Nemrut Dağı’nı ve Kahta’mızı hedef aldığı için bu yönde kötü bir propaganda oluyor yurt dışında." dedi.

"Adıyaman'ı ağır sanayiinin, turizmin, tarımın başkenti yapmamız lazım"

Adıyaman'ın kodlarla ayağa kaldırılabileceğini savunan Milletvekili Adayı Resul Kurt, "Adıyaman’ı imar etmemiz lazım. Adıyaman’ı ağır sanayinin, turizmin, tarımın başkenti yapmamız lazım. Adıyaman’da o kadar büyük bir turizm potansiyeli var ki. İnsanlar Alp Dağları, bilmem ne diyor. Bakın 42 bin yıllık Palanlı Mağarası var. Adıyaman’da ‘Perre’ (Perre Antik Kenti) dediğimiz bölge var. Halk arasında ‘Pirin Mağaraları’ diye geçer.

Adıyaman’da bu anlamda yeni bir yerleşim yeri açıyoruz

Antik, binlerce yıllık. Roma çeşmesi var binlerce yıllık. Adıyaman, Roma’nın da önemli bir güzergahı. Büyük bir turizm ve tarım potansiyeli var. Yeterki Adıyaman’ı doğru kodlarla ayağa kaldıralım. Adıyaman’daki ve Türkiye’nin hiçbir yerinde TOKİ’nin yaptığı konutlar yıkılmadı. Bizim Adıyaman’da bu anlamda yeni bir yerleşim yeri açıyoruz. İndere Bölgesi mesela. 29 bin konut yapılacak." ifadelerini kullandı.

"Bizim yaşadığımızın yüzde 1'ini ABD yaşasa tarumar olurdu"

2016'da devlet-millet iş birliğiyle bertaraf edilen kanlı darbe girişimiyle alakalı ABD'ye göndermelerde bulunan Kurt, "Son on yılda büyük badireler atlattık. Bakın ABD bizim yaşadığımızın yüzde 1’ini yaşasa tarumar olurdu. ABD’de sadece bir düzine insan Amerikan Kongresi’ni bastığında ABD büyük bir travma yaşadı. Bakın bizim gazi meclisimiz, cumhurbaşkanlığı külliyemiz bombalandı. İnsanlarımız şehit edildi. MİT krizi, gezi olayları çıktı. Türkiye’de büyük kumpaslar yaşandı." dedi.

"Biz 7-8 yıl enflasyonu tek haneli rakamlara indirdik, siz alkışlamak yerine gezi olaylarını başlattınız"

Kurt'tan muhalefete enflasyon tepkisi:

"Şimdi diyor ki enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Ya kardeşim Türkiye’de biz 7-8 yıl tek haneli rakamlara indirmişiz. Siz alkış mı çaldınız? Ne yaptınız? Gezi olaylarını başlattınız. Biz bu ülkenin çimentosu, temel taşıyız. Ve bu ülkeyi ileriye götürecek güç Cumhur İttifakı’dır."