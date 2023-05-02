Resul Kurt'tan muhalefete gönderme: Bedava peynir fare kapanında olur

14 Mayıs seçimlerine 2 haftalık bir süre kalmışken AK Parti Adıyaman 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Resul Kurt gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Resul Kurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kurt, muhalefetin 'bedava ev' vaadine yönelik ise 'Bedava peynir fare kapanında olur' diyerek böyle bir sözün gerçekleşebilme imkanının olmadığını savundu.

"Bedava peynir fare kapanında olur"

Haber7'ye açıklamalarda bulunan Kurt, muhalefetin 'bedava ev' vaadinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Şimdi diyor ki, 'Bedava peynir fare kapanında olur' Bizim insanlarımızın fare kapanına ihtiyacı yok. Bizim insanlarımızın hizmete ihtiyacı var. Bakın çok geriye gitmeye gerek yok. 2 yıl önce İzmir’de deprem oldu. Hepimizi üzdü, acılara gark etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Muğla bakın 10, 11 tane büyükşehir belediyeleri var. Herkes yüzer konut yapsaydı. Bakın şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye gezilerini finanse ediyor. Belki günlük 50-100 milyon lira para harcanıyor.

Erdoğan’a olan sevgisini, vefasını gösterdi

Niye yapamadın kardeşim? Her belediye 100 konut yapsaydı İzmir’de bizim konut yapmamıza ihtiyaç kalmazdı. Ne oldu? Yaparsa AK Parti yapar işte. İzmir’de önceki gün Erdoğan’a olan sevgisini, vefasını gösterdi. Dedi ki, 'Bak Kılıçdaroğlu fazla yalan söylüyorsun. Söylediğinin hepsi yalan' Bir tane konut yapamadı. Traktör veriyordun. Hani? İnsan bari utanır bir tane traktör cebinden alır, kura çeker ve bir köylüye verir. Adam pişkin pişkin 'Bu seçim yalanı, seçimde böyle yalanlar söylenir' diyor.

"Tüm çabası Erdoğan nefretini körüklemek"

Kılıçdaroğlu'nun bütün terör örgütlerine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık vereceğini söyleyen Resul Kurt, "Biz Anadolu tabiriyle Kılıçdaroğlu’nun ciğerini biliriz. Kılıçdaroğlu nedir, ne iş yapar? Hepsini biliriz. Ama Anadolu insanı, irfanı da bilir. Kılıçdaroğlu’nun halkta bir karşılığı yoktur. Tüm çabası Erdoğan nefretini körüklemek, Erdoğan’ın birleştirici, ülkemizin çimentosu olmasını hazmedemediği için 9’lu, 10’lu masalarla bütün terör örgütlerine, herkese cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık verecek.

50 tane bakanlık, 20-25 tane cumhurbaşkanlığı yardımcısı

Allah korusun yani 50 tane bakanlık, 20-25 tane cumhurbaşkanlığı yardımcısı, bütün kurumlara eş başkanlık koyacak. Her kurumda eş başkanlık olacak. Karayollarında 2, belki 4 tane eş başkan olacak. Eş genel müdürlük sistemine bizim halkımızın ihtiyacı yok. Deprem konutlarını ‘ücretsiz’ vereceğiz yazmış. Deprem konutlarını nasıl ücretsiz vereceksin?

Nasıl temiz para oluyor?

Diyor ki, '300 milyar dolar uyuşturucu baronlarının temiz parasını getireceğim' Ya bu nasıl bir şey anlayamadım yani. Bakın vatandaş da tam idrak edemedi. Uyuşturucu baronunun temiz parası mı olur? Uyuşturucu baronu kirli paradır. Her yerde, Amerika’da da, İngiltere’de de, Türkiye’de de kirli paradır. Nasıl temiz para oluyor? Adam kendi öz kaynaklarıyla doğal gaz, petrol ihraç ediyor ve onu da Türkiye yatırım yapıyor. Bu temiz değil, siz uyuşturucu baronlarının FETÖ’nün yurt dışındaki size sağlayacağı kirli parayı 300 milyar dolar temiz para diyerek bu ülkeye satacaksınız." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun hafıza süresi 7 dakikadır, bazen bu 7 saniyeye de düşebilir"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkeye 300 milyar dolar getireceğim' sözlerine ilişkin de konuşan AK Parti Adıyaman 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Resul Kurt, "Mümkün değil. Bakın Kılıçdaroğlu’nun kendisi güvenli değil. Bugün parayı aldım der, yarın döner der ki ‘Siz bana bu parayı ne zaman verdiniz?’ Kılıçdaroğlu’nun hafıza süresi 7 dakikadır. Bazen bu 7 saniyeye de düşebilir. 7 saniye önce söylediği birbiriyle çelişir. Bunu en güzel rahmetli kardeşi söylerdi.

2 tane koyun verseniz bir tanesini kaybeder gelir

Derdi ki, 'Benim ağabeyime 2 tane koyun verseniz bir tanesini kaybeder gelir', onun için biz Kılıçdaroğlu’na güvenemeyiz. Türkiye asla güvenmiyor. Halkta hiçbir karşılığı yok. İşte İzmir’de büyük hezeyan var. Büyük bir yıkım var. İzmir’de CHP’lilerin kendileri 'Bize FETÖ’cüleri niye dayatıyorsunuz?' diyerek isyan ediyorlar. Bu basında da yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halka hiçbir karşılığı yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir görevi, misyonu var.

Bu mudur sizin yargıya bakışın açınız?

Misyonu nedir? Türkiye’de FETÖ’yü meşrulaştırmak, FETÖ’nün, DHKP-C’nin önüne açmak, devleti PKK’ya teslim etmektir. Tek amacı budur. KHK’lıları göreve iade etmektir. Bakın KHK’lıların gerçekten iftiraya uğramışsa, gerçekten masumsa, mahkeme kararıyla tespit edilirse bunlar görevlerine zaten iade ediliyor. Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Basın özgür değildir’, o zaman Kılıçdaroğlu siz iktidar olursanız basına eskiden Seyfi Oktay döneminde, Moğultay döneminde olduğu gibi bir pusula gönderip karar aldırtacaksınız. Bu mudur sizin yargıya bakışın açınız?" dedi.

Resul Kurt: HDP, PKK, FETÖ ile hangi pazarlığı yaptınız?

Kandil'in Kılıçdaroğlu'yla ilgili peş peşe yaptıkları destek açıklamalarına değinen Resul Kurt, "Şu an PKK’lılar, terör örgütü mensupları inlerinden, mağaralarından kafasını çıkartamıyor. Köy korucularımız, jandarmamız, polisimiz, askerimiz ve MİT’imiz teröre ve teröriste göz açtırmıyor. Bulunduğu yerde imha ediyor. Sizce bugün Sezgin Tanrıkulu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İHA/SİHAlarımıza laf söylemesinin temelinde ne var? HDP’nin kendilerine ilettiği talepler var. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP ile PKK ile FETÖ ile hangi pazarlığı yaptığınızı, güçlü bir Türkiye istemeyen ülkelere hangi sözleri verdiğinizi bu millete açıklamanız lazım. Gizli bir pazarlık yapmadım diyemiyor. Çünkü demiş olsa, Kandil, 'Bana bak yalan söyleme. Bize sözlerin var' diyecek." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun gizli ajandalarının ne olduğunu bu milletin bilmesi lazım"

Türkiye'nin 20 yıldaki bütün kazanımlarını bertaraf ediyorsunuz diyen Kurt, "Bir kere İHA/SİHAları kapatıyorsunuz. Irak’tan, Suriye’den, Katar’dan, Azerbaycan’dan, Kıbrıs’tan Mehmetçiklerinizi çekiyorsunuz. Afganistan’a teslim oluyorsunuz. Ege ve Akdeniz’deki kıta sahanlıkları meselesinde Yunanistan’a teslim oluyorsunuz. Kıbrıs’ı Yunan’a veriyorsunuz. Libya’yı, Fransa’ya veriyorsunuz. Aynı şekilde Somali’yi ABD’ye veriyorsunuz. Tamamen çekiliyorsunuz. Katar’ı o bölgede bulunan birtakım mihraklara teslim ediyorsunuz. Sudan’dan çekiliyorsunuz. Türkiye’nin 20 yıldaki bütün kazanımlarını bertaraf ediyorsunuz. Doğal gaz, petrol aramayacaksın. Belki Hatay’ı bile verecek yani. Beşar Esad’la ne konuştunuz? Beşar Esad’la postacılarınız hangi mektupları götürüp, getirdi. Nelerde anlaştı. Bunların açıklanması lazım. Bu Kılıçdaroğlu’nun gizli ajandalarının ne olduğunu bu milletin bilmesi lazım." diyerek konuştu.