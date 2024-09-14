Rifat Hisarcıklıoğlu: Van Ticaret Borsası (VANTB) proje fabrikası gibi çalışıyor

Gurme ve Gastronomi Fuarı için Van’a giden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Valilik ziyaretinin ardından organizasyonun düzenlendiği fuar alanına gitti. Fuarda sergilenen ürünlerden tadan Hisarcıklıoğlu, VAN Ticaret ve Sanayi Odası’nda dzüenlenen 'İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve Doğu Anadolu Oda-Borsa Bölge Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda hazır bulunan VANTB Başkanı Nayif Süer, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Van’ın sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini sundu.

"Van Ticaret Borsası bir avantajdır"

Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrasında, Van'da adı verilen salonun açılışını yaptı ve basına. “Van Ticaret Borsası'nı her zaman projelerle anıyoruz. Borsamız bir proje fabrikası gibi çalışıyor. Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’i, ekibini ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Başarı hep birlikte gelir. Van bir tarım ve hayvancılık şehridir. Van Ticaret Borsası bir avantajdır” açıklamasında bulundu.

"TOBB öncülüğünde sizin vizyonunuzla projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz" diyerek Hisarcıklıoğlu’na ziyareti nedeniyle teşekkür eden Nayif Süer, “Sizden güç alarak Van Ticaret Borsası, Van ve bölge tarım ve hayvancılığının gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz” dedi.