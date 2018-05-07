Riskli okulların çevresi "kamera" ile izlenecek

07 Mayıs 2018

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'nda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yer alan önerilere göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında da yürütülen çalışmaların ardından taslak rapor hazırlandı.

Dünya ve Türkiye'deki durumun inlecelendiği ve tüm paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle öğrencilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasının sağlanabilmesi için yapılabilecekler konusunda öneriler yer aldı.

Taslak rapora göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Kaynak: AA