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Rize ve Artvin'e kar uyarısı

Rize ile Artvin için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Rize ve Artvin'e kar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışın, 16 Ekim Pazartesi itibarıyla şiddetini artıracağı, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Artvin'in kuzey kesimlerinde de yarın sabah başlayacak kuvvetli yağmur ve sağanağın, pazartesi etkisini artıracağı, iç kesimlerinde ise yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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