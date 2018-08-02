Rize'de dere taştı, mahsur kalanlar var

02 Ağustos 2018

Rize'nin merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

Merkeze bağlı Güzelyurt, Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyleri ile Kalkandere ilçesinde bazı vatandaşların heyelan ve taşkın sonucu ev ve derede mahsur kaldıkları öğrenildi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve ilgili kurumların ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Karayolları ve belediyelere ait ekipler, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yağışlar gün boyu sürecek

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, kentte son gerçekleşen yağışlar ve radardan elde edilen görüntüler dikkate alındığında ilerleyen saatlerde Rize merkez ile Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu ve riskin akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olmasının önem arz ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA