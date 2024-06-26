Rize'de sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Cadde üzerinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. Dükkan sahipleri önlem alırken, sağanak yağmurun devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu giderlerin tıkanması ile su altında kaldı. Polis ekipleri, tıkanan giderleri açmak için çalışma yaptı.