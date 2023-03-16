Rönesans Rezidans neden çöktü! Ahmet Ercan yanıtladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın çökme nedenini açıkladı. Ercan, binanın sağlam olduğunu, ancak bina önüne 'dilatasyon koyulmaması' nedeniyle yıkımın gerçekleştiğini belirtti.

Yıkımın nedeni ne?

Antakya'da TMMOB ile yıkıma ilişkin ayrıntılı inceleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akşam Antakya'nın TMMOB oda temsilcileri, belediye başkanı, gönüllülerlerle Defne'de sobalı bir çadırda, 4 saat çok verimli geçen teknik bir toplantı yaptık. Deprem, oluşumu, etkileri, toplumsal, tinsel (ruhsal) boyutu, göçüklerin nedenlerini ayrıntılı inceledik. Antakya'daki, TMMOB toplantısında iki bodrumlu, arkaya kapaklanan Rönesans yapısının sağlam olduğu, ancak bodrumların L biçimli olup, yapı birleşim yeri boyunca, önde dilatasyon koyulmaması nedeniyle yıkıldığına karar verdik."