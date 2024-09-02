RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den YouTube açıklaması: Sokak röportajlarına düzen getirilecek

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Armağan Çağlayan'ın 'Sorgusuz Sualsiz' programına konuk oldu.

Dilruba Kayserilioğlu'nun bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanması ve 18 gün sonra serbest bırakılmasıyla gündem olan YouTube sokak röportajlarına ilişkin konuşan Şahin, "Sokak röportajlarına düzen getirilecek" dedi.

RTÜK Başkanı, YouTube ve diğer sosyal medya mecralarında yayınlanan sokak röpojlarında görüş beyan edenlerle ilgili olarak "Normal bir röportajdaki kurallar neyse burada uygulayacağız. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar da RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar" dedi

YouTube'dan haber yapanlar lisans alacak

Ebubekir Şahin, YouTube ile ilgili çalışma yürüttüklerini ifade ederken şunları söyledi:

* Kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz. YouTube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar. Cüzi bir rakamla bu verilecek. Lisans süresi 10 yıllık. Her yıl düzenli ödeme yapılıyor. Youtube ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi değerlendirecekler, haber bekliyoruz. Bu yasa çıkmadan da lisans alınabilir.

YouTube yayınlarından ücret mi alınacak?

* YouTube veya diğer dijital medyalarda yapılan yayıncılıklardan gelen toplam yayıncılık gelirinin yüzde 1,5'i alınır. TV ve radyo uygulaması ise ayrı. Türkiye'de yayıncıyı garanti altına alan çok iyi yönetmeliklerimiz var. Dünyanın en iyilerinden birisiyiz.