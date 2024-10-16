RTÜK lisansını iptal etmişti... Açık Radyo'nun yayını kesildi!

Türkiye'de karasal yayına 13 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da başlayan Açık Radyo’nun yayın lisansı RTÜK kararıyla iptal edildi.

Son yayınını yapan radyo, bugün saat 13:00'de dinleyicilerine veda etti.

5 kez program durdurma cezası aldı

Daha önce 5 kez program durdurma cezası alan 30 yıllık radyonun lisansı, karara uyulmadığı gerekçesiyle RTÜK tarafından iptal edildi. Açık Radyo iptal kararı için mahkemeye itirazda bulunu. Ankara 21.ci İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu “yürütmenin durdurulması” kararına ile bir süre daha yayına devam etti.

Yayını kesildi

Ancak, Ankara 21’inci İdare Mahkemesi'nin 27.09.2024 tarihli yeni kararı ile bu kez “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verildi. Böylece Açık Radyo'nun yayını saat 13:00'te kesildi. Radyo 17:30'da basın açıklaması yapacaklarını duyururken, karara yasal çerçevede itiraz edeceklerini açıkladı.