ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Rus Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Rus Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile telefonda görüştü

Rus Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile telefonda görüştü.

TASS haber ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ve Dunford’un yaptığı görüşmede, Suriye’deki durum ve karşılıklı çıkarlarla ilgili diğer durumların ele alındığı belirtildi.

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

 

Genelkurmay: Zeytin Dalı Harekatı başladıGenelkurmay: Zeytin Dalı Harekatı başladı

 

Erdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruzErdoğan: Rahat durmadılar, gereğini yapıyoruz

 

zeytin dalı harekatı tsk rusya afrin adb

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.