Rus subayın cesedi Ardahan'da toprağa verildi

27 Temmuz 2018

Ardahan'da, geçen yıl inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş ve vücudunun büyük bir bölümü çürümemiş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'nin cesedi, aynı kentteki Malakanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 26 Nisan 2017'de gerçekleştirilen kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus ordusunda görevli Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu tespit edilen ceset, ilgililerce bir süredir bulunduğu Kars Müze Müdürlüğünden alındı.

Bir ambulans ile Ardahan'a getirilen Rjepetski'nin naaşı, kent merkezine bağlı Sulakyurt köyündeki Malakanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defin işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Defin işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığından ilgililer ile Rusya'nın Trabzon Konsolosluğunda görevli ilgililer eşliğinde yapıldı. Söz konusu bölgede anıt veya benzeri bir işlem yapılmayacak. Bizden talep edilen cesedin gömülmesiydi. Biz de bugün bu işlemi yaptık."

Bilmez, cesedin çıktığı inşaat alanınında ise vatandaşın inşaatını yapmasına artık engel kalmadığını sözlerine ekledi.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rjepetski'nin cesedinin bulunması sonrası Kars Müze Müdürlüğüne götürüldüğü anımsattı.

"Ebediyen istirahat etmek üzere defnedildi

Rjepetski'nin defin işlemi dolayısıyla Rusya ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Rusya ile yürütülen görüşmeler sonucu cesedin Türkiye’de defnedilmesi uygun görüldü. Gerekli ilaçlama işlemleri yapıldı ve bugün de Yarbay Karl Karloviç devletin resmi yetkilileri ile Rusya’nın Trabzon ataşesinin huzurunda bizim topraklarımıza ebediyen istirahat etmek, misafir olmak üzere defnedildi. Böylece uzun süredir bekleyen konu çözülmüş oldu."

Rjepetski'nin naaşı, kazı sırasında bulunduğu tabut ile toprağa verildi.

Karagöl Mahallesi'ndeki kazıda vücudunun büyük bölümü çürümemiş halde bulunan ve Kars Müze Müdürlüğünde koruma altına alınan cesedin, 1894 yılında hastalıktan ölen ve Rusya'nın 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA