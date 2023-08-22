Rus ve Ukraynalılar 'kaçak' berberliğe başlamış: 43 dolara saç tıraşı

Çoğu Rus ve Ukraynalı 200 bin yerleşik yabancının yaşadığı Antalya’da Ukrayna-Rusya savaşı sonrası başlayan ticari dönüşüm emlakçılardan sonra erkek berberlerini de isyan ettirdi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, son 1 yıldır özellikle Konyaaltı ilçesi sınırları içinde çok sayıda erkek berberinin faaliyete geçtiğini söyledi.

Uzun, “Resmen perişan haldeyiz. İlçede hizmet veren üyelerim gece yarısı bile arayıp isyan ediyor. Zabıtaya, polise gidiyorum sonuç alamıyorum” dedi.

Saç tıraşı 43 dolar

Uzun, Rus ve Ukraynalı erkek berberlerinin dolar ve avro üzerinden fiyat tarifesi belirlediğini ifade ederek şunları dile getirdi: "Sosyal medya üzerinden müşteri bulup saç-sakal tıraşı için 43 dolar istiyorlar. Sadece boyama 100 dolar. Burun, kulak kılını 6 dolara alıyorlar. El insaf diyorum. Benim esnafın böyle bir tarife belirlese sopayla kovalarlar. Yerleşik yabancıların bazıları Antalya Ticaret Odası’na kayıt da olmuş. Ama ellerinde ustalık belgesi falan yok. Allah’a emanet iş yapıyorlar."

'Türklere de hizmet verecekler'

Uzun, "Onlar kendi vatandaşını tıraş ediyor. Size zararı yok" diyenlere "Bu adamlar dükkân açmasa mecbur Türk berberde tıraş olacaklar. O zaman da bana kayıtlı üyem para kazanacak" yanıtını verdi.

Uzun şöyle devam etti: "Bu arkadaşlar saç-sakal tıraşını 1200 TL’ye yapıyor. Biz o parayla 6 kişiye hizmet veriyoruz. Bu nasıl iş, anlamadık gitti. Ayrıca Ukraynalı kardeşlerimizin berber açmasına da hiç gerek yok. Bizim esnafımız onlara da hizmet verebilecek kapasitede. Yetkililer bu tespit ve çağrılarımızı dikkate alınmazsa Ukraynalı sığınmacılar korkarım ki bir süre sonra Türk’e özel tarifelerle hizmet vermeye başlayacak. İşte o zaman tam anlamıyla biteceğiz.”