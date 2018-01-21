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Rusya: ABD Türkiye'yi kızdırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 2. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı. Lavrov yaptığı açıklamada, ABD'nin eylemleri Türkiye'yi kızdırdı." dedi.

Rusya: ABD Türkiye'yi kızdırdı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan 2. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, ABD'nin eylemleri Türkiye'yi kızdırdı." ifadeleri yer aldı.

Lavrov Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sputnik'in aktardığı habere göre Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" diye konuştu.

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