Rusya: Ukrayna, İHA saldırısı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 Ocak'ta yerel saatle 01.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi üzerinde bir İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, Leningrad bölgesinde de bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Podolsk civarında Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Sobyanin, ilk verilere göre İHA enkazının düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.