Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüldüğünü belirterek, “Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz.” dedi.

Kojin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400’lere ilişkin kontratın Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyledi.

Sistemlerin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Kojin, “Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi. Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde S-400’lere ilişkin anlaşmanın kısa bir süre içerisinde imzalanacağını duyurmuştu.