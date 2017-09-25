S-400'ler en az 2 yıl sonra gelecek

25 Eylül 2017

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi teminine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, "Basında öyle bilgiler okuyorum ki herkes bizden çok daha fazla şey biliyor. Çok fazla şey yazılması kafa karışıklığına sebep oluyor. Belli bir takvimi var tabii ki. Takvim hususunda öne çekme için belirli görüşmeler yaptığımızdan dolayı tam bir zaman vermek istemiyorum ama minimum 2 yılda teslimat başlayacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tank motoru geliştirilmesi ve temini konusundaki sürece de değinen Demir, şunları kaydetti:

"Bu konuyu milli bir proje olarak ele aldık ve devam ettireceğiz. Bu projenin devam ettirilmesi sırasında teknik destek sağlayıcı olarak çeşitli firmalar ve ülkelerle belirli temaslar oldu ve olabilir ama 'onlara illa ki bağımlıyız, falanca firma veya ülke olmadan bunu başaramayacağız, bu işten vazgeçtik' gibi bir şey söz konusu değil. Şu anda Altay tankının motoruyla ilgili gündemde bir sıkıntı yok. Bütün dünyanın ürünleri önümüze açılsa hatta ve hatta bedava verseler millileştirme yolunda devam edeceğiz."

Demir, Altay tankının seri üretimi için son teklif süresinin 2 ay içerisinde dolacağı bilgisini de verdi.

Kaynak: AA