Saadet-Gelecek İttifakı kuruldu

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurdu.

Karar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından duyuruldu.

Yapılan ortak açıklamada, iki partinin "Saadet-Gelecek İttifakı" adı altında ittifak kurduğu bildirildi.

Grup dilekçesinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacağı bildirildi.

Açıklamaya göre ittifak, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde de işbirliği yapacak.

Yılsonunda işbirliği yeniden değerlendirilecek

Grup, 28. yasama döneminin ilk yılında Saadet Partisi bünyesinde kurulacak, başkanı ise Gelecek Partisi'nden olacak. Grup başkanvekilliği ise iki parti arasında bölünecek. Bir yılın sonunda işbirliği yeniden değerlendirilecek.

Toplam 20 milletvekili

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükselecek.