Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti
TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11:50 gibi vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.