Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11:50 gibi vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.