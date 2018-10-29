Sabancı Holding 95. yılında “Cumhuriyete Vurgunuz” diyor

29 Ekim 2018

Sabancı Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı cumhuriyete olan tutkusunu ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu saygıyı vurgulayan kampanya ile kutluyor.

Kuruluşunun 95. yılında cumhuriyetin değerlerine ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bir saygı duruşu niteliğinde hazırlanan kampanya filmi yoğun ilgi ve beğeni gördü.

Dijital mecraları odağına alarak tasarlanan kampanyanın filmi için, 20 kişilik bir ekiple Türkiye’nin farklı bir çok ilinde sekiz gün boyunca yapılan çekimler için toplam 3.500 km yol yapıldı ve 12 saatten fazla çekim görüntüsü elde edildi.

Filmin ana temasını Sabahattin Ali’nin dizeleri üzerine Ali Kocatepe’nin bestesi ve Nükhet Duru’nun yorumuyla tanınan “Ben Sana Vurgunum” şarkısı oluşturuyor.