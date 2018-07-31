Sabiha Gökçen'de yolcu kapasitesi 41 milyona çıkacak

31 Temmuz 2018

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamada, yeni iç hatlar terminal ek binasının 26 milyon euro maliyetle hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre; Sabiha Gökçen Havalimanı 2009-2016 yılları arasında arka arkaya yedi yıl, Avrupa'nın yolcu sayısı artışında en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen'den ocak-haziran döneminde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 artışla 16.2 milyon yolcu geçiş yaparken; dış hat yolcu sayısı yüzde 13 artışla 5.2 milyon, iç hat yolcu sayısı da yüzde 12 artışla yaklaşık 11 milyon oldu.

Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 artışla 106 bin 631 olarak gerçekleşti.

İSG CEO'su Ersel Göral, "ISG olarak bugüne kadar yaklaşık 500 milyon euro yatırım yaptık. DHMİ tarafından yapımı devam eden ve 550 milyon dolara mal olacak 2. pistin de bu yılsonunda tamamlanmasını bekliyoruz. 2019 yılı itibariyle iki piste sahip, toplamda 80 uçuş saatlik kapasitesi olan ve 41 milyon yolcu kapasiteli terminal binalı bir tesis haline geleceğiz" dedi.