Sadece 20 günlük ömrü olan şakayıklar çiçek açtı

Her yıl mayıs sonu itibariyle açan ve sadece 20 günlük ömrü olan şakayık çiçekleri, güzellikleriyle görsel şölen sunuyor. İlçenin Taşlıtepe mevkiinde kayalıklar arasında yetişen ve halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen şakayık çiçeği, doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Renklerin ve doğanın uyumu, şakayıkların açmasıyla daha da belirgin hale gelirken, gerçekleşen bu doğa olayı, fotoğrafçılara da vazgeçilmez bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu benzersiz anı yakalamak için Taşlıtepe'ye gelen doğa meraklıları ve fotoğrafçılar, kısa süren güzelliklerin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor.

Doğal güzelliği fotoğraflamak için bölgeye giden Nusret Altan ve Oktay Subaşı, kısa ömürleri olan şakayıkların hemen hemen hepsinin çiçek açtığını ve açmayanların ise bir iki gün içinde açacaklarını ifade ederek, çiçeklerin bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirttiler.

Güzellikleriyle çiçek açan şakayıkları ile Tatvan ilçesini aynı karede yakalama imkanı bulduklarını anlatan Doğa Fotoğrafçısı Hakan Okay da, yaklaşık 20 günlük ömürleri olan çiçekleri bol bol fotoğrafladıklarını kaydetti.