Sağanak ve fırtına yurdun büyük bölümünde etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın doğusu ile Mardin çevrelerinde de yerel sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların bazı bölgelerde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu’nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Marmara’da özellikle bölgenin doğusunda yağış etkili olacak. İstanbul ve Bursa’da gün boyunca yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak beklenirken, Çanakkale’nin iç kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinde de yağış görülecek.

İç Anadolu’nun tamamında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir de yağış beklenen kentler arasında bulunuyor.

Karadeniz genelinde sağanak bekleniyor

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kastamonu’nun iç kesimlerinde yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetlenmesi, Doğu Karadeniz kıyılarında ise gece saatlerinde kuvvetli yağış görülmesi bekleniyor.

Rize ve Trabzon’da gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Samsun, Amasya, Sinop, Bolu, Düzce ve Zonguldak’ta da aralıklı sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın hızı 80 kilometreye çıkacak

Doğu Anadolu’da Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari dışında kalan bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken, Meteoroloji olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Güneydoğu Anadolu’da ise yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Kilis çevrelerinde öğleden sonra, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın doğusu ile Mardin çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Batıda sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul’da 26, Ankara’da 23, İzmir’de 30, Antalya’da 32, Adana’da 29, Samsun’da 24, Rize’de 25, Erzurum’da 22, Diyarbakır’da 32 ve Şanlıurfa’da 34 derece olması öngörülüyor.