Sağlık Bakanı: E-Nabız'a ilişkin spekülasyonlara aldırış etmeyin

E-Nabız sistemine ilişkin spekülasyonlara aldırış edilmemesini isteyen Kemal Memişoğlu, sadece devletin resmi kurumlarından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önerdi.

Türkiye'de sağlığın temelini E-Nabız'ın oluşturduğunu vurgulayan Memişoğlu: "Bu sistem özellikle 2014'ten sonra sağlık sistemimizin bilgi, veri anlamında temeli olmuş durumda. Temel bilişim anlamında Türkiye'nin temeli. Esasında herkesin veri bankası. Kişiye özel şifrelenmiş durumdadır. Bir başkası, hastanın kendisi dışında kimse göremez. Özel güvenlikli olarak tutulur. Özel yazılımlarla, özel denetlemelerle güvenliği sağlanır. Özellikle Covid-19'da takibini sağlamış, rüştünü ispatlamış bir sistem. Dünyanın çok gelişmiş dediğimiz ülkeleri aşı olduktan sonra günlerce insanlara aşı kartı veremezken biz bu sistem üzerinden kişiye saniyesinde aşı kartını ulaştırdık" dedi.

Resmi kurumların bilgilendirmelerine güvenin

E-Nabız hakkındaki spekülasyonlara üzüldüğünü belirten Bakan, "Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumlarının bilgilendirmelerine lütfen güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem" dedi.