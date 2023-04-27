Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu gayet iyi
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bu sabah kendileriyle birlikteydim çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi geçirdiği enfeksiyonun etkisi azaldı" dedi.
Haber Merkezi
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Bakan Koca açıklamasında, "Kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi.
Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin, etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten kendisine duacı olan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti" ifadelerini kullandı.