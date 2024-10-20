Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler Sıkılaştırılacak

Mevcut sağlık hizmetlerinin aksatılmadan devam edeceğini belirten Memişoğlu, bakanlığın denetim ekiplerinin yalnızca yenidoğan branşı için değil, tüm hastane branşları için tam kapasite sahada olacağını ifade etti. Denetleme sisteminin güncellenmesi için uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulacağını da ekledi.

Özel hastanelere yönelik denetimlerin devam ettiğini kaydeden Bakan, özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformların da bakanlık gündeminde olduğunu belirtti. Memişoğlu, dünya genelinde takdir edilen sağlık sisteminin, kişisel çıkarları için lekelemeye çalışanlara izin verilmeyeceğini vurguladı.

Son olarak, afetlerde ve salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarının itibarının, açgözlü çeteler tarafından zedelenmesine müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.