Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman alınacak?

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KPSS'ye girip barılı puan alanlar kamu kurum ve kuruluşları için tercihlerde bulunuyor. Bu yıl için gözler Sağlık Bakanlığına çevrilmiş durumda... Bakanlık 26 bin 673 personel alacak. Peki alımlar ne zaman gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?

Hayır, 29 Eylül 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.