Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevinden alınırken, yerine Mehmet Fidan getirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve birçok kurumda yeni atamalar yapılan kararlar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.
Atama kararlarından biri de Sağlık Bakanlığı için alındı.
Buna göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevinden alındı. Uçan'dan boşalan koltuğa Mehmet Fidan getirildi.