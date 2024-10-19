Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve birçok kurumda yeni atamalar yapılan kararlar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Atama kararlarından biri de Sağlık Bakanlığı için alındı.

Buna göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevinden alındı. Uçan'dan boşalan koltuğa Mehmet Fidan getirildi.