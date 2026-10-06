Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı KPSS ve İŞKUR tercih tarihi belli oldu mu?

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Yüz binler ayladır Sağlık Bakanlığının ilanını bekliyor. Hem sözleşmeli memur adayları hem de işçiler başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Bugün yine sıkça gelen sorulardan biri "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor" oluyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?

Hayır, 6 Ekim 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.