Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı KPSS ve İŞKUR tercih tarihi belli oldu mu
Sağlık Bakanlığına 26 bin 673 sözleşmeli personel ve işçi alınacak. Sözleşemli personel adayları tercihlerini ÖSYM üzerinden işçiler ise İŞKUR üzerinden yapacak. Eekim yaının ilk haftası da geride kalırken "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor" sorusu gündemden düşmüyor.
Yüz binler ayladır Sağlık Bakanlığının ilanını bekliyor. Hem sözleşmeli memur adayları hem de işçiler başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Bugün yine sıkça gelen sorulardan biri "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlıyor" oluyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?
Hayır, 6 Ekim 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.