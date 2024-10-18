Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para alabilmek için bebekleri uzun süre yoğun bakımda tutan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesine ilişkin bakanlıktan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olayın, Mayıs 2023’teki bir operasyonda tespit edildiğini, cezai işlemler yapıldığını ve konunun adli makamlara iletildiğini belirtti.

İlk olay Mayıs 2023'te tespit edildi

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz.

Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.