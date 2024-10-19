SGK'dan para almak için 112 personeli ile bebekleri özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ederek, orada ölüme terk eden 'yenidoğan çetesi' ile ilgili soruşturma sürüyor.

Şu ana kadar 12 bebeğin ölümüne neden olan çete üyesi 22 kişi tutuklanırken, 'yenidoğan' çetesi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı incelemelerin devam ettiğini belirtirken, görevden alınan ilk isim belli oldu.

Sağlık Yatırımları müdürü görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.

5 isim daha değişti

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliği'ne Nergis Sağlık getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu, Genel Sekreterliği'ne ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.