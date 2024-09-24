Sağlıklı bir sürüş için kara yollarında çalışma yapılan noktalara dikkat!
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 13-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sağlıklı bir sürüş için, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Karapınar Kavşağı tek yönlü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Muğla-Denizli yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım, Keçiborlu-Burdur yolunun 13-14. kilometrelerinde istinat duvarı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Yozgat-Alaca yolunun 5-11 ve Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 12 tünel ile yaklaşımlarında aydınlatma ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.