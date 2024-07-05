Sağlıklı bir sürüş için kara yollarında yapılan çalışmalara dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritten sürdürülüyor.
Kara yollarında yapılan diğer bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili detaylar ise şu şekilde sıralanıyor:
TEM Otoyolu'nun Çerkezköy Kavşağı-Kınalı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Kuzey taşıma yolu (Edirne istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım, Güney taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü sağlanacak.
TAG Otoyolu'nun 97-101. kilometrelerinde Adana Doğu Kavşağı-Misis Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 köprüsünde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Araç Alt Geçidi, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüp geçişlerinde yapılacak elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım, onarım çalışması sebebiyle çalışmanın devamı müddetince 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.
Isparta-Ağlasun yolunun gidiş istikametindeki yönü, 19-20. kilometrelerinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım Ağlasun-Isparta gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.