Sağlıklı bir sürüş için yol bakım-onarım çalışmalarına dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz yapılabilecek.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü devam ediyor.

Kozan-Feke yolunun 54-57. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas devlet yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Eski Tohma Köprüsü'nden kontrollü sürdürülüyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 63. kilometresindeki (Soğanlı Geçidi mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşıma 48-65. kilometrelerde servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri bakım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan devam ediyor.