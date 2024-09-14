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Sağlıklı bir sürüş için yol çalışması yapılan noktalara dikkat!

TEM Otoyolu Saray-Lüleburgaz kavşağı 105-110. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm kesimlerinde sağlıklı bir sürüş için yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

AA
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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde İstikameti iki şeritli yolun soldan bir şeridi kapatılmış olup ulaşım tek şeritten devam ediyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde refüjde bulunan çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması nedeniyle 21 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy Kavşağı 0-2. kilometrelerinde Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünün ikileme işi sebebiyle Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

İstanbul-Şile yolunun 52-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 7-8. kilometrelerindeki (Hurdalık Kavşağı Kırşehir istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) izin veriliyor.

Antalya-Burdur yolunun 2-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü devam ediliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.