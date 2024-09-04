Sağlıklı sürüş için yol çalışması yapılan noktalara dikkat!
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştıığ bilgilere göre, TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sürdürülüyor.
TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometresindeki kavşak çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresindeki Başarköy Tüneli mevkisinde meydana gelen üstyapı hasarı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.