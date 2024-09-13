Sahada 900 gole, sosyal medyada 1 milyar takipçiye ulaştı

Attığı gollerden futbol sahasındaki hırsına, spor yeteneğinden transfer haberlerine ve özel hayatına pek çok kez gündem olan, Al-Nassr forması ile kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 1 milyar takipçiye ulaşarak bir ilke imza attı. Spor dünyasından daha önce hiç kimse, bu kadar büyük bir takipçi sayısına ulaşamamıştı.

"Tarih yazdık!"

Konu ile ilgili duygularını instagram ve X hesabından paylaşan Ronaldo kendini; "Tarih yazdık – 1 MİLYAR takipçi! Bu sadece bir sayıdan ibaret değil; ortak tutkumuzun, azmimizin ve oyuna olan sevgimizin bir kanıtı. Madeira sokaklarından dünyanın en büyük sahnelerine kadar, her zaman ailem ve sizin için oynadım. Şimdi 1 milyar kişi birlikte duruyoruz" cümleleriyle kendini ifade etti.

YouTube'da canlı sayaç heyecanı yaşattı

Sahada 900 gole, sosyl medyada ise 1 milyar takipçiye ulaşan başarılı futbolcunun YouTube kanalı sie 60 milyon aboneyi aşmış durumda. Takipçi sayısıyla bir rekora imza atan sporcu duygularını instagram ve X hesabındaki cümlelerle paylaşırken; 1 milyar kişiye ulaşma heyecanını da YouTube kanalı üzerinden canlı bir takipçi sayacı başlatarak izleyenleriyle birlikte yaşamıştı.

Spor dünyasında takipçi sayısı en fazla olan ikinci isim: Messi

Insatgram'da 639 milyon takipçiye sahip olan Ronaldo, Facebook’ta 170,5 milyon, X’te 113 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Konu ile ilgili spor dünyasından en büyük rakibi ise, sosyal medyada 500 milyondan fazla kişinin takip ettiği Lionel Messi...