Şahika Ercümen ile Okan Bayülgen, aynı sahnede buluştu

Programda katılımcılara çevre temizliğinin önemini anlatan Şahika Ercümen,canlıların çevre kirliğinden, plastik atıklardan gördüğü zararlara dikkat çekti:

"Bu spora ilk başladığımda denizde balıklarla yüzerken, son yıllarda plastiklerle yüzüyorum. Her dalışım sonrası mutlaka denizden bir plastik atık, plastik şişe veya poşet çıkartıp dalışımı sonlandırıyorum. Bu değişim doğa için çok hızlı, insan gözüyle bu değişimi görebilmek inanılmaz bir hız. Bunun yüzyıllar sonra olması gereken bir değişim olması lazımken biz maalesef doğayı çok hızlı tükettik. Hem kaynaklarımızla hem de atık durumuyla insanlık olarak iyi baş edemedik. Bunlara denizlerde şahit olmak çok acıtıcı çünkü bir gün antrenman yaparken caretta caretta görüyorum ve boğazına bir ağ dolanmış, plastik ip dolanmış onu kurtarmaya çalışıyorsunuz, orada can çekişiyor. Çünkü bunların bazılarının suyun üstüne çıkıp nefes alması ve tekrar dalması gerekiyor. Aslında onları nefessiz bırakıyoruz, bizim atıklarımız yüzünden nefessiz kaldıklarında dolaylı olarak kendimizi de nefessiz bırakıyoruz."

"Hava kirliliği insanları boğacak hale geldi"

Okan Bayülgen de Şahika Ercümen'in çevre duyarlılığına dikkati çekerek, "Böyle ilham veren rekorların sahibi bir sporcu çevre konusunda da örnek bir insan oluyor. Dünya olarak bugün soluk alabilmekten bahsediyoruz, hava almaktan bahsediyoruz, hava kirliliğinin insanları boğacak hale geldiğinden söz ediyoruz. İklim değişikliğinden, sıcaktan boğulacak hale gelmekten söz ediyoruz. Bilim insanları, fütüristik makaleler yazan insanlar bir başka gezegene gitmekten söz ediyorlar. Sen yine bu konuda da örnek oluyorsun." ifadelerini kullandı.