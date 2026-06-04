Sahillerde sigara yasağı başladı
Sahillerdeki sigara izmaritleri dalgalarla deniz sularına taşınırken, Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında Antalya plajlarında "Dumansız Sahil" uygulaması başladı.
Sahillerde biriken sigara izmaritlerinin denize ulaşması deniz ekosistemine ciddi zarar verirken Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında plajlarda dumansız dönem başlıyor.
Antalya'daki plajlarda hayata geçirilen pilot uygulamayla sahilin arka kısmında sigara içilebilecek özel alanlar oluşturuldu. Tiryakiler sigara içmek için artık bu alanı kullanacak.
Uygulamayla sigara kaynaklı atıkların azaltılması, sahil temizliğinin kolaylaştırılması ve Antalya plajlarının doğal güzelliğinin korunması hedefleniyor.
Benzer uygulamalar Fransa, İspanya, Belçika, İtalya ve Avustralya'da da yaygınlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa taslağında plajların sigara yasağı kapsamına alınması planlanıyor.