'Sahte forex' vurgunu soruşturmasında 36 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran C.K. adlı vatandaş, kendisini arayan şüphelilerin bir şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını, sağlayacakları danışmanlıkla 'Forex' yatırımından istifade edebileceğini söylediklerini, kendisi istememesine rağmen şüphelilerin WhatsApp uygulaması üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek kendisini bu sistemin içine çektiklerini ifade etti.

Sisteme toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 Euro yatırdığını söyleyen C.K., paraları çekmek istediğinde çeşitli bahanelerle kendisine ödeme yapılmadığını, para gönderdiği şirketlere ilişkin çok sayıda şikayette bulunulduğunu öğrendiğini belirtti.

Soruşturma başlatıldı

C.K.'nin, kendisini yatırım vaadiyle dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Çok mağdur var

Soruşturma kapsamında polislerce yapılan çalışmada, C.K'nin yatırım yaptığ firmayla ilgili bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.

C.K.'nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerinin şahsi hesaplarına transfer edildiği, akabinde başka kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca paraların başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.

Yedi kentte operasyon

Fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı. Şüphelileri yakalamak üzere, İstanbul'da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanma, 4’ü adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.