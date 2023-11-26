Sahte yatırım danışmanlarından 200 bin dolarlık vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale, Erzincan, Mersin ve Kastamonu'da eş zamanlı olarak Sibergöz-8 operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bakan, operasyonlarda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen 25 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini 'Yatırım Danışmanı' şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplarla GSM hatlarını yasadışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir."

Bakan Yerlikaya, operasyonda tabancalara, 338 bin Türk lirası ve 22 bin 400 dolar nakit paraya, çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim kartına el konulduğu da bildirdi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasadışı bahis oynatanların enselerindeyiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Türk polisini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere karşı operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.