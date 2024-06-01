Sakarya Valiliği'nden kentteki gizemli kokuya ilişkin açıklama: AFAD harekete geçti

Sakarya’nın Erenler ilçesinin birçok mahallesini saran koku vatandaşları sokağa döktü. Sakarya Nehri’nden geldiği ileri sürülen koku üzerine başta AFAD olmak üzere ekipler harekete geçti. Yoğun kokuya maruz kalan vatandaşların birçoğu maskeyle sokaklara çıktı. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

“Halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir”

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Erenler bölgesinde oluşan bir koku neticesinde vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı birimine yaptığı şikayetler neticesinde, AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde oluşturulan GAMER, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi İtfaiyeleri, AFAD ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.