Sakarya'da fabrika yangını

28 Ekim 2018

Sakarya'da bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 20 araç ve 38 personel, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında fabrikanın büyük bir bölümünde hasar oluşurken, depo olarak kullanılan alanda bazı ahşap malzemeler, araçlar, kömür ve beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangına müdahale ederken yüzünden yaralanan bir itfaiye eri, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Yangın kontrol altında"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.32'de yangın ihbarının gelmesiyle ilk etapta 12 aracın bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Arancı, takviyelerle araç sayısının 20'ye çıktığını, yangını söndürme çalışmalarına 38 personelin katıldığını aktararak, "Yangının neden çıktığını, görgü tanıklarının ifadeleriyle jandarma ve polis dana sonra birlikte değerlendirecek. Ancak yanan bölge tek bölge halinde, 4 ayrı iş ile iştigal eden vatandaşlarımıza ait iş yerleri. Yangın kontrol altında, akşama kadar soğutma çalışmaları tamamlanır. Hasarın maliyeti polis ve jandarma tarafından daha sonra belirlenecek." diye konuştu.

Kaynak: AA