Sakarya'da okullar tatil mi Valilikten açıklama
Sakarya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını Sakarya Valiliği verdi. Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli veliler; meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.