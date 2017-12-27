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Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kuzeyinde bulunan Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, "Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir" denildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Kaynak: İHA

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