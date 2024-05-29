Samast'ın 'FETÖ adına suç işleme' suçundan yargılanması sürdü

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ogün Samast, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar da bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS'le bağlanırken, sanıkların ve Dink ailesinin avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya Konya'dan SEGBİS'le bağlanan tanık Mehmet Aksoy, 2005-2006 yıllarında Konya'da emniyet personeline sözde sohbet imamlığı yaptığını, bu sohbetlere davanın tanıklarından Ali Fuat Akdağ'ın da katıldığını söyledi. Tanık Aksoy, örgüt tarafından ByLock kullanmaları talimatı üzerine bu uygulamayı telefonuna yüklediğini, sohbetlere katılan bazı emniyet mensuplarının da telefonlarına ByLock'u yüklediğini anlattı. Tanığın ifadesinin ardından sanıklara söz hakkı verildi.

Sanık Erhan Tuncel, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Ogün Samast'ın aralarında bulunduğu diğer sanıklar herhangi bir talepte bulunmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklikler giderildikten sonra dava dosyasının, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanık Tuncel'in, Dinç'in tanık olarak dinlenilmesi talebini reddeden heyet, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Samast, 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 25 Temmuz 2011'de Hrant Dink'e yönelik eyleminden dolayı 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Olay tarihinde Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya düşürmüştü.

Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 lira adli para cezasına çevirmişti. Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapse çarptırılmıştı. Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında, 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.