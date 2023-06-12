 Samkon bir yıl daha Adıyaman'da

Adıyamanda OSB sahasında 100 konteyner bulunan ve 500 kişinin barındığı Samsun Köyünde depremin ilk gününden itibaren Adıyamanlı depremzedelere hizmet veriliyor. Konteyner barınma alanı fırın, yemekhane gibi tüm temel ihtiyaçları Samsunlu hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 60 milyon liralık yardım yapan Samkon yönetimi tarafından 1 yıl daha Samsun konteyner kentte yaşam alanında hizmete devam edilme kararı alındı.

Samkon yönetimi tarafından Adıyaman’ımızdaki depremzedelere yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

Adıyaman vekilleri katıldı

Adıyaman Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Doç.Dr.Resul Kurt ve 27. Dönem Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak'ın da katıldığı toplantıya Samsunlu hayırseverler yoğun ilgi gösterdi ve Hayırseverler Adıyaman'ın yanındayız mesajı verdi.

Resul Kurt Samsunlu hayırseverlere teşekkür etti

Toplantıda Ak Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Samsunlu hayırseverlere teşekkür etti.

Samkon Samsun Sivil Tolga Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı İş Adamı Kaya Aşçı Adıyaman’a desteklerimiz devam edecek diyerek yardımsever Samsunlu Samkon mensuplarına, dernek ve federasyon yöneticilerine teşekkür etti.